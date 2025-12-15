Степанова считает, что в России надо создать аналогичную европейским трассу

ТАСС, 15 декабря. В России нужно создать аналогичную европейским лыжную трассу для достижения лучших результатов на международной арене. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова.

Ранее российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли пройти квалификацию в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Давосе. Несмотря на это, они завоевали квоты на участие в олимпийском спринте на Играх 2026 года.

"Как можно научиться бегать принятые в мировых лыжах спринты, когда ничего даже близко похожего у нас нет? В Давосе быстрый снег и 1 200 м с двумя поворотами, с которыми даже [пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес] Клебо, самый координированный в мире лыжник, не справился в этот раз. У нас - от 1 500 м до 1 900 м с поворотами, который перворазрядница пройдет. Потому что на уровень перворазрядницы и рассчитано", - написала Степанова.

"Массовость - это прекрасно. Но для сборной просто необходимо построить круг "как в Европе", тренироваться и соревноваться именно на нем. На этом кругу точно не должно быть 120 человек - 12 лучших по рейтингу в спринте, из них половина юниоров или молодежи - те, у кого действительно есть шанс выигрывать на Кубке мира", - добавила она.