Карасев считает, что клуб НБА "Бруклин" идеально подходит Демину

Российский защитник выступает за команду с нынешнего сезона

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому баскетболисту Егору Демину идеально подходит "Бруклин", так как команда делает акцент на молодых игроках. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Зенита" Сергей Карасев, выступавший за американский клуб с 2014 по 2016 год.

В воскресенье "Бруклин" дома со счетом 127:82 обыграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Демин стал самым результативным игроком команды, набрав 17 очков. Также он сделал три подбора и три передачи.

"В "Бруклине" уже давно делают акцент на молодых игроков, и это Демину идеально подходит. Он с каждой игрой становится лучше и лучше, прогрессирует. Очень рад за него", - сказал Карасев.

"Бруклин" занимает 13-е место с 7 победами при 18 поражениях в Восточной конференции.