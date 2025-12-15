Футболист ЦСКА Кисляк не обращает внимания на слухи о трансфере зимой

Сообщалось об интересе к игроку со стороны "Галатасарая"

Футболист ЦСКА Матвей Кисляк © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Слухи о возможном трансфере не влияют футболиста ЦСКА Матвея Кисляка. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Fotomac сообщал об интересе "Галатасарая" к Кисляку.

"Я ничего не могу сказать. Думаю, как и вся команда, никто не может что-то гарантировать, потому что ты не знаешь, что будет завтра, - сказал Кисляк. - Сложно так загадывать, потому что в любой момент с каждым может произойти все что угодно. Никто ни от чего не застрахован, поэтому сложно так сказать. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Я был бы рад доиграть сезон в ЦСКА".

"Старался не обращать внимания на интерес других клубов ко мне. Наверное, будет ложью, если скажу, что совсем не обращал внимания, - обращал. Но старался, чтобы это никак на мне не сказалось. Думаю, что получилось, потому что на игре это вроде не отразилось", - добавил Кисляк.

В нынешнем сезоне Кисляк провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, забив пять мячей и отдав пять голевых передач. В 2025 году вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок и Суперкубок России.