Россияне не смогут выступать под флагом страны до консультации FIDE с МОК

В воскресенье генассамблея Международной шахматной федерации проголосовала за полное и частичное снятие санкций с россиян

Редакция сайта ТАСС

Глава FIDE Аркадий Дворкович © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские шахматисты не смогут выступать на международных соревнованиях под флагом страны до завершения консультаций Международной шахматной федерации (FIDE) с Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом ТАСС сообщил президент FIDE Аркадий Дворкович.

Заседание генассамблеи FIDE состоялось в воскресенье в видеоформате. За отмену всех ограничений против российских шахматистов проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с МОК.

"Накануне генеральная ассамблея FIDE рассмотрела и поддержала две резолюции об участии игроков из России и Белоруссии в командных соревнованиях, - сказал Дворкович. - Первая резолюция предусматривает возможность участия российских и белорусских шахматистов в соревнованиях под национальным флагом, вторая - поддерживает ранее предложенные рекомендации совета FIDE, подразумевающие разрешение на выступление с национальной символикой для участников детских и юниорских турниров и нейтральный статус для взрослых национальных команд. По итогам голосований обе резолюции были признаны действительными, резолюция по частичному снятию ограничений уже вступила в силу. Что касается их полной отмены, федерация примет дальнейшие шаги по уточнению юридических аспектов такого действия в диалоге с членами МОК".

"Уже на предстоящем первенстве мира по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, а также юношей и девушек до 15 и 17 лет в Анталье российские шахматисты смогут выступать под флагом в соответствии с одной из принятых резолюций. Для FIDE важно строго следовать рекомендациям МОК. В этой связи федерация направит официальное обращение в МОК для получения разъяснений по соответствию принятых решений действующим рекомендациям, а также продолжит работу по порядку вступления отдельных положений в силу. Сотрудничество с МОК остается для нас ключевым аспектом - в том числе в контексте долгосрочной цели по возможному включению шахмат в программу Олимпийских игр", - добавил он.