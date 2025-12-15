В Москве представили тематический поезд "Олимпийский экспресс"

Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Лазорин/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Тематический поезд "Олимпийский экспресс" представлен в московском электродепо "Аминьевское". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Состав посвящен олимпийским видам спорта, в нем пассажиры увидят фотографии российских чемпионов, статистику их побед и интересные факты о разных дисциплинах, в том числе недавно вошедших в программу Олимпийских игр.

"Полгода поезд будет курсировать и напоминать нашим жителям о победах российских спортсменов, - сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. - Наши спортсмены за советский и российский период завоевали более двух тысяч олимпийских медалей. Задаем актуальный тренд за спорт и за здоровый образ жизни".

"Люди положили много сил и здоровья, чтобы завоевать награды. Золото, серебро, бронза - одинаково великие достижения, - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - Считаем, что почти 4,5 млн москвичей и гостей города проедут за это время и смогут ознакомиться с достижениями наших спортсменов. Это будут большие эмоции за великие достижения наших чемпионов. Москва - самый олимпийский город, здесь родилось и воспитывалось самое большое количество олимпийских чемпионов и чемпионов мира".

Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена.