Футболист ЦСКА Кисляк отметил влияние тренеров на свой прогресс

Главным тренером клуба является Фабио Челестини, ранее этот пост занимал Марко Николич

Редакция сайта ТАСС

Матвей Кисляк © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб ЦСКА внес серьезный вклад в развитие Матвея Кисляка. Об этом полузащитник рассказал ТАСС.

С лета 2025 года главным тренером ЦСКА является Фабио Челестини, ранее этот пост занимал Марко Николич.

"Тренерский штаб, и прошлый, и нынешний, внес в мое развитие очень многое. И то, что меня окружают такие футболисты, как игроки сборной России и не только, помогает мне", - сказал Кисляк.

В нынешнем сезоне Кисляк провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, забив пять мячей и отдав пять голевых передач. В 2025 году вместе с ЦСКА футболист выиграл Кубок и Суперкубок России. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.