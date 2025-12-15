В Югре стартовал Кубок континента по следж-хоккею

Турнир с участием двух команд России, сборных Китая и Казахстана продлится до 19 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Черенков/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 декабря. /ТАСС/. Кубок континента по следж-хоккею стартовал в городе Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа с участием сильнейших спортсменов из России, Китая и Казахстана, передает корреспондент ТАСС.

Ранее ТАСС в пресс-службе "ЮграМегаСпорт" сообщали, что Кубок континента по следж-хоккею пройдет в Ханты-Мансийске с 14 по 19 декабря, в нем примут участие две команды сборных России, а также команды Китая и Казахстана - всего свыше 140 спортсменов. Данные соревнования станут первыми с 2021 года, на которых сборная команда РФ по следж-хоккею выступит с государственной символикой. 14 декабря в Ханты-Мансийске прошла тренировка команд, с 15 по 17 декабря состоятся игры между сборными России 1, России 2, Китая и Казахстана. 19 декабря планируется финал и матч за третье место, а также торжественная церемония награждения.

"Югре доверено ответственное право принять Кубок континента КХЛ. Югра имеет большой, серьезный опыт проведения международных состязаний, и нам приятно, что сегодня, здесь встречаются представители команд разных стран. Уверен, что болельщики будут поддерживать все команды и победит сильнейший ", - сказал губернатор Югры Руслан Кухарук.

В первом матче турнира играли команды Россия 2 и сборная Китая. Он завершился со счетом 5:1 в пользу игроков из Китая.

О ситуации со следж-хоккейной сборной России

Ранее заместитель губернатора Югры Елена Майер сообщала ТАСС, что сборная команда России по следж-хоккею не сможет принять участие в предстоящей Паралимпиаде, поскольку не участвовала в прошедшем чемпионате мира в Астане, на котором разыгрывали лицензии. По ее словам, в этой ситуации ключевым приоритетом становится создание альтернативных возможностей для поддержки развития следж-хоккея и международного спортивного диалога, в частности, было решено провести в Ханты-Мансийске в 2025 году Кубок континента по следж-хоккею.

Организаторами Кубка континента по следж-хоккею выступают Всероссийская федерация спорта лиц с поражением ОДА и Континентальная хоккейная лига при поддержке Паралимпийского комитета России, правительства Югры.

27 сентября делегаты генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле проголосовали за восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. В первом раунде они проголосовали против полного отстранения ПКР, во втором - за отмену частичного отстранения организации, действовавшего с 2023 года.

Паралимпиада 2026 года в Италии пройдет с 6 по 15 марта.