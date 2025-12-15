Шахматиста Федосеева лишили звания мастера спорта России

С 2023 года спортсмен выступает за Словению

Владимир Федосеев © Salah Malkawi/ Getty Images

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Шахматист Владимир Федосеев, сменивший в 2023 году спортивное гражданство с российского на словенское, лишен звания мастера спорта России. Соответствующий приказ, подписанный министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, опубликован на сайте ведомства.

Также Федосеев был лишен звания гроссмейстера России.

Федосееву 30 лет. После начала специальной военной операции шахматист заявил, что никогда не будет выступать за сборную России. С июля 2023 года спортсмен представляет на турнирах Словению.