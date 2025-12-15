Ткачев считает, что Федосеев был недостоин звания мастера спорта России

Ранее Владимира Федосеева лишили званий мастера спорта России и гроссмейстера России

Редакция сайта ТАСС

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Представляющий с 2023 года Словению шахматист Владимир Федосеев был недостоин иметь звания мастера спорта России и гроссмейстера России из-за своих слов о стране. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Ранее Министерство спорта РФ лишило Федосеева званий мастера спорта России и гроссмейстера России. После начала специальной военной операции он заявлял, что больше никогда не будет выступать за сборную России.

"Нельзя хаять своих учителей, свою Родину, благодаря которой ты стал гроссмейстером и получил все. Если ты делаешь публичные заявления, которые Владимир себе позволил, полностью дискредитирующие свою страну, то зачем тебе иметь высшие спортивные звания. Ты просто их недостоин после таких высказываний", - сказал Ткачев.