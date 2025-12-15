Сафонов заявил, что ПСЖ не удалял его с командной фотографии

Матвей Сафонов © Alexander Hassenstein/ Getty Images

ПАРИЖ, 15 декабря. /ТАСС/. Российский голкипер французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов заявил, что пресс-служба футбольного клуба не удаляла его с общей командной фотографии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба ПСЖ опубликовала в социальных сетях общекомандную фотографию, на которой не видно Сафонова. При этом россиянина можно заметить на видео, опубликованном пресс-службой с того же ракурса.

"Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. Всегда чувствовал себя некомфортно, пытаясь поместиться на общих фотографиях. Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке - расслабься и не порть фотографию. Пошло много новостей, что использовался фотошоп, нет, это я тут притаился", - сказал Сафонов.

Сафонов в текущем сезоне провел за ПСЖ три матча, два из которых - "на ноль". Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.