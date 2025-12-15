UTF назвала Полину Кудерметову сильнейшей теннисисткой нового поколения

Ранее стало известно, что теннисистка сменила спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан

Полина Кудерметова © Lintao Zhang/ Getty Images

ТАСС, 15 декабря. Федерация тенниса Узбекистана (UTF) назвала Полину Кудерметову сильнейшей представительницей нового поколения и ключевым усилением для тенниса страны. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба UTF.

Ранее стало известно, что теннисистка Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан.

"Полина Кудерметова - одна из самых быстро прогрессирующих теннисисток Международной федерации тенниса (ITF) последних лет. Ее переход - важный шаг в развитии женского тенниса Узбекистана и укрепление национальной сборной в преддверии крупных международных стартов. Победы Кудерметовой подтверждают ее статус сильнейшей представительницы нового поколения и делают ее одним из ключевых усилений для тенниса Узбекистана", - говорится в заявлении пресс-службы.

Кудерметовой 22 года, она занимает 104-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка не выигрывала турниров под эгидой организации. На профессиональном уровне она завоевала 8 титулов ITF в одиночном разряде и 2 титула ITF в парном. Спортсменка является младшей сестрой теннисистки Вероники Кудерметовой.