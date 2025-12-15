Чемпион UFC Топурия взял паузу в карьере из-за обвинений в домашнем насилии

Ранее спортсмен сообщил, что не будет проводить бои до апреля 2026 года

Илия Топурия © Ian Maule/ Getty Images

ТАСС, 15 декабря. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе испанец Илия Топурия временно отказался от защиты титула из-за угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Топурия сообщил, что переживает трудный период в личной жизни, из-за чего до апреля 2026 года не собирается проводить защиту титула.

"Я принял трудное решение временно отказаться от защиты своего титула. В последние месяцы я подвергался сильному и неприемлемому давлению, включая угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии. Сегодня я выступаю не только ради своей семьи и себя, но и чтобы показать, что никто не должен подвергаться запугиванию, манипуляциям или страху. Я полностью доверяю судебному процессу и позволю правовой системе установить факты на основе доказательств", - написал Топурия.

Топурии 28 лет. На его счету 17 побед и ни одного поражения. В поединке за титул чемпиона UFC в легком весе Топурия в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру.