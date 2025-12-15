ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Российская сноубордистка Травиничева получила нейтральный статус от FIS

Она стала пятой российской спортсменкой, получившей право выступать на соревнованиях под эгидой FIS
14:49
обновлено 15:08

Мария Травиничева

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

ТАСС, 15 декабря. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российской сноубордистке Марии Травиничевой. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Ранее нейтральные статусы от FIS получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина и двоеборец Артем Галунин. Непряева и Коростелев выступили на этапе Кубка мира в Давосе и завоевали квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Эти лицензии не являются именными.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.

К апелляции Федерации лыжных гонок России присоединились Паралимпийский комитет России и 12 атлетов. Среди них были Травиничева, Коростелев, Галунин, фристайлистка Лана Прусакова, горнолыжница Екатерина Ткаченко и прыгун на лыжах с трамплина Даниил Садреев, а также параспортсмены различных дисциплин: Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Анастасия Багиян, Иван Голубков, Полина Новаковская и Михаил Слинкин.

Травиничевой 19 лет. Она является победительницей Российско-китайских молодежных игр в параллельном слаломе-гиганте. 

