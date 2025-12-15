46-летний Пакьяо планирует провести несколько боев в 2026 году

20 июля он провел первый поединок после четырехлетнего перерыва

Мэнни Пакьяо © Steve Marcus/ Getty Images

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу филиппинец Мэнни Пакьяо планирует провести несколько поединков в 2026 году. Об этом он рассказал ТАСС.

"У меня в планах несколько боев в 2026 году. Ведем переговоры", - сказал Пакьяо.

20 июля Пакьяо провел первый поединок после четырехлетнего перерыва с Марио Барриосом. Встреча завершилась вничью.

В активе 46-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 3 ничьих. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории.