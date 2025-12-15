Разин и Заварухин будут тренерами команды KHL Ural Stars на Матче звезд

Матч звезд КХЛ пройдет 7-8 февраля в Екатеринбурге

Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин © Михаил Терещенко/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Наставник магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин и Николай Заварухин, возглавляющий екатеринбургский "Автомобилист", будут тренерами команды KHL Ural Stars на Фонбет - Матче звезд 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч звезд КХЛ пройдет 7-8 февраля в Екатеринбурге в рамках Недели звезд Фонбет - КХЛ. KHL Ural Stars является командой-хозяином турнира и состоит из игроков "Автомобилиста", "Металлурга", челябинского "Трактора" и уфимского "Салавата Юлаева". Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars - игроков для этих сборных выбирали из 18 оставшихся клубов лиги.

Разину 52 года, он возглавляет "Металлург" с 2023 года. В 2024 году магнитогорская команда под руководством Разина выиграла Кубок Гагарина. Заварухину 50 лет, он тренирует "Автомобилист" с 2021 года. Команда из Екатеринбурга доходила до полуфинала Кубка Гагарина в сезоне-2023/24.