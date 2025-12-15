Женская теннисная ассоциация признала Соболенко игроком года

В 2025 году спортсменка завоевала четыре титула

Арина Соболенко © Matthew Stockman/ Getty Images

ТАСС, 15 декабря. Представительница Белоруссии Арина Соболенко признана игроком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба WTA.

На приз также претендовали Ига Свёнтек из Польши, представительница Казахстана Елена Рыбакина, американки Аманда Анисимова, Мэдисон Киз и Коко Гауфф.

Соболенко завершила 2025 год лидером мирового рейтинга. По ходу сезона белорусская теннисистка выиграла четыре титула, в том числе во второй раз подряд стала победительницей Открытого чемпионата США. Она признана игроком года во второй раз подряд.

Соболенко 27 лет, с октября 2024 года она занимает первое место в рейтинге WTA. На счету спортсменки 21 победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема Соболенко побеждала четыре раза. Помимо Открытого чемпионата США, белоруска дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2023, 2024).

Лучшей парой года признаны Катерина Синякова из Чехии и американка Тейлор Таунсенд. В номинации "Прорыв года" победила Анисимова. Игроком, совершившим самое яркое возвращение, названа швейцарка Белинда Бенчич. Новичком года стала 19-летняя канадка Виктория Мбоко.

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, а также Вероника Кудерметова с бельгийкой Элизе Мертенс претендовали на звание лучшей пары года. В номинации "Прорыв года" в одиночном разряде в число кандидатов на получение награды вошли Екатерина Александрова и Андреева.