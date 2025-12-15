Отец Демина рассказал о главной задаче игрока в дебютном сезоне НБА

Егор Демин в текущем сезоне провел за "Бруклин" 23 матча

Редакция сайта ТАСС

Егор Демин © Michael Reaves/ Getty Images

ТАСС, 15 декабря. Перед защитником "Бруклина" Егором Деминым в дебютном сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стоит задача найти баланс между требованиями тренера и собственной идентичностью. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал отец игрока Владимир Демин.

"Период адаптации для любого новичка - трудный. Новый уровень лиги, для молодого игрока это всегда испытание, когда он должен нащупать баланс между требованиями тренера, ролями в команде и при этом сохранить собственную идентичность и быть полезным команде. Это и есть главная задача Егора в этом сезоне", - сказал Владимир Демин.

Демину 19 лет, он был выбран "Бруклином" на драфте НБА под общим восьмым номером. Ранее игрок выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. Россиянин провел в НБА 23 матча, в среднем за игру он набирает 8,5 очка и делает 3,2 подбора.