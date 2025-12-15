ТАСС: фигуристка Акатьева снялась с чемпионата России

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря
16:30

Софья Акатьева

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Софья Акатьева не выступит на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее спортсменка снялась с этапа Гран-при России в Москве из-за травмы ноги. Акатьеву на чемпионате России заменит Мария Мазур.

"Мария Мазур заменит Софью Акатьеву", - сказал собеседник агентства.

Акатьевой 18 лет. На ее счету победа на чемпионате России 2023 года, две золотые медали этапов юниорской серии Гран-при. Фигуристка дважды выигрывала в финале Кубка России среди юниоров и дважды - на первенстве России среди юниоров. Также в активе спортсменки серебро и бронза этапов Гран-при России среди взрослых.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря. 

