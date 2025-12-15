Митрофанов заявил о важности выстраивания вертикали футбольных сборных

РФС в понедельник провел заседание комитета сборных России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российскому футбольному союзу (РФС) важно иметь четко выстроенную вертикаль подготовки резерва и работы института сборных. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

РФС провел заседание комитета сборных России. Ранее исполком организации утвердил концепцию деятельности национальной команды России в период санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. В продолжение этой работы была принята концепция по развитию всей вертикали сборных.

"Сегодня как никогда важно иметь четко выстроенную вертикаль подготовки резерва и работы института сборных - от юношеских команд до национальной сборной России. Это позволяет выстроить единую идеологию, требования, игровые принципы, а также прозрачную селекцию. Для нас важно, чтобы каждый футболист осознавал, что значит быть игроком сборной России, какие перед ним стоят задачи и в какой модели ему необходимо развиваться", - сказал Митрофанов.

По итогам заседания комитет принял решение рекомендовать руководству РФС продлить контракты на новый срок с Михаилом Лихачевым (старший тренер мужской сборной по пляжному футболу), Ильей Леоновым (старший тренер женской сборной по пляжному футболу), Андреем Бухлицким (тренер по работе с вратарями сборных по пляжному футболу), Бесо Зоидзе (старший тренер сборной России по футзалу) и Андреем Митиным (помощник главного тренера женской национальной сборной по футболу).