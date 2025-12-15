"Акрон" объявил об уходе Антона Чистякова с поста спортивного директора клуба

В тольяттинском клубе сообщили, что за трансферную работу будет отвечать селекционный отдел во главе с Алексеем Буртовым

ТАСС, 15 декабря. Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" завершил сотрудничество со спортивным директором Антоном Чистяковым. Об этом сообщает пресс-служба "Акрона".

Отмечается, что за трансферную работу будет отвечать селекционный отдел во главе с Алексеем Буртовым.

"Наш клуб - это не только главная команда, выступающая в РПЛ (Мир - Российской премьер-лиге - прим. ТАСС), и "Акрон-2". Это выстроенная структура, фундаментом которой является "Акрон - Академия Коноплева". Во времена, когда могут быть введены различные ограничения, нам нужно обращать пристальное внимание на свой резерв и давать шанс своим воспитанникам. Тренерский штаб уже активно ведет эту работу, а наш селекционный отдел, отлично знакомый в том числе с положением дел в академии, станет в этом связующим звеном", - отметил генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев.

После 18 туров "Акрон" набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.