Российские боксеры вернулись с чемпионата мира

Спортсмены на турнире в Дубае завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российские боксеры вернулись в Москву после выступления на чемпионате мира в Дубае, сообщает корреспондент ТАСС.

Спортсменов встречали хлебом-солью, а также с народными песнями и танцами.

Россияне на турнире завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль. Чемпионом мира в весовой категории до 60 кг стал Всеволод Шумков, в категории до 63,5 кг - Илья Попов, до 75 кг - Исмаил Муцольгов, до 80 кг - Джамбулат Бижамов, до 86 кг - Шарабутдин Атаев, до 92 кг - Муслим Гаджимагомедов, свыше 92 кг - Давид Суров.

Серебряную медаль в категории до 48 кг завоевал Эдмонд Худоян, до 51 кг - Баир Батлаев, до 54 кг - Вячеслав Рогозин, до 67 кг - Евгений Кооль, до 71 кг - Сергей Колденков. Бронзовым призером в категории до 57 кг стал Андрей Пегливанян. Впервые в истории все отечественные спортсмены, заявленные на турнир, приняли участие в полуфинале.

Российские боксеры стали победителями медального зачета. Второе место заняла команда Казахстана (3 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые медали). Третьей стала сборная Узбекистана (2-4-3).

Спортсмены из России выступали на турнире с флагом и гимном страны.