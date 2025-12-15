Бывший боец ММА утонул в результате купания в реке

Джеронимо дос Сантосу было 45 лет

Редакция сайта ТАСС

© Christian Petersen/ Getty Images

ТАСС, 15 декабря. Бывший боец смешанного стиля (ММА) бразилец Джеронимо дос Сантос утонул в результате купания в реке. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Отмечается, что его тело было найдено в понедельник водолазами пожарной службы.

Дос Сантосу было 45 лет. В ММА спортсмен провел 71 бой, одержав 44 победы и потерпев 26 поражений. Еще 1 поединок завершился вничью. Последний бой бразилец провел в феврале 2024 года.