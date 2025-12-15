Фетисов заявил, что Россия потеряла влияние на решения в мировом хоккее

Российские сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года

ТАСС, 16 декабря. Россия потеряла влияние на принятие решений в международном хоккее. Такое мнение телеканалу RTVI высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

"Я помню, как провожали [бывшего президента Международной федерации хоккея Рене] Фазеля в Санкт-Петербурге и устроили целый фестиваль. Избирали нового президента Международной федерации хоккея, и что мы получили от него? Значит, нет у нас сегодня влияния на принятие решений. Те же дзюдоисты добились решения", - отметил Фетисов.

"Если бы у нас был авторитет, мы бы, наверное, могли по-другому себя позиционировать. А так, у нас мегазвезды играют в Национальной хоккейной лиге, все более интересным стал розыгрыш Кубка Гагарина, есть молодежная лига", - добавил он.

11 декабря исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Федерация хоккея России заявила, что обратится в совет международной федерации с заявлением о допуске молодежных сборных команд к чемпионатам мира в возрастных категориях до 18 и до 20 лет.