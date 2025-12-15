"Манчестер Юнайтед" и "Борнмут" сыграли со счетом 4:4 в чемпионате Англии

Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" и "Борнмут" сыграли вничью со счетом 4:4 в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Амад Диалло (13-я минута), Каземиро (45+4), Бруну Фернандеш (77) и Матеус Кунья (79). У гостей отличились Антуан Семеньо (40), Эванилсон (46), Маркус Тавернье (52) и Эли Крупи (84).

"Манчестер Юнайтед" набрал 26 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. "Борнмут" с 21 очком располагается на 13-й строчке.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 21 декабря сыграет с "Астон Виллой", которая одержала в чемпионате шесть побед подряд и с 33 очками располагается на 3-й строчке. Команду из Бирмингема возглавляет бывший тренер московского "Спартака" испанец Унаи Эмери. "Борнмут" 20 декабря примет "Бёрнли".

Лидером чемпионата Англии является лондонский "Арсенал" (36 очков), вторую строчку занимает "Манчестер Сити" (34). В пятерку лучших также входят "Челси" (28) и "Кристал Пэлас (26).