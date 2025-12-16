В Таиланде открылся шахматный клуб Сергея Карякина

Он расположился на базе школы "Дипломат" в Паттайе

БАНГКОК, 16 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина открылся в таиландском городе Паттайя на базе школы "Дипломат", где дети занимаются по российской образовательной программе. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель Россотрудничества в королевстве Александр Сидоров.

"Открытие шахматного клуба Сергея Карякина в Таиланде демонстрирует, насколько важную роль играют шахматные пространства в современном образовательном и культурном диалоге. Шахматные клубы формируют среду, где дети учатся стратегическому мышлению, ответственности за решение, умению уважать соперника и работать в условиях интеллектуального вызова. Теперь ученики школы будут участвовать в мастер-классах клуба, а также в ежегодных шахматных турнирах. В следующем году уже запланировано проведение как минимум четырех международных турниров, среди которых "Шахматная смена", "Ход Победы", "Сила России" и "Шахматная партия единства", - сказал он.

Сидоров отметил, что "образовательная и соревновательная программа шахматных клубов предполагает онлайн-занятия с ведущими тренерами на русском и иностранных языках, проведение регулярных и тематических турниров, разработку системы отбора лучших участников проекта с возможностью приглашения их в Россию для участия в финальных этапах соревнований". Эта инициатива Россотрудничества и шахматных клубов Карякина реализуется при поддержке Федерации шахмат Московской области.

Карякин в сентябре заявил, что в рамках проекта "Шахматная дипломатия в Русских домах" клубы в ближайшее время откроются на 10 таких площадках за границей. Он подчеркнул, что Русские дома станут местом, где шахматы будут объединять детей, молодежь и представителей разных международных культур.