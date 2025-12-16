Шайба Кузьменко не спасла "Лос-Анджелес" от поражения "Далласу" в НХЛ

Встреча завершилась победой "Далласа" со счетом 4:1

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко © Stacy Revere/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Андрей Кузьменко забросил шайбу в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Далласа".

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Далласа". В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен (36-я минута), Оскар Бак (47), Микко Рантанен (57) и Уайатт Джонстон (60). У проигравших отличился Кузьменко (32).

Кузьменко забросил пятую шайбу в сезоне, также на счету 29-летнего форварда 4 передачи в 27 играх.

"Даллас" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 49 очков в 34 матчах. "Лос-Анджелес" идет третьим в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 37 очков после 32 встреч.

В следующем матче "Даллас" в ночь на 19 декабря по московскому времени в гостях сыграет с "Сан-Хосе". "Лос-Анджелес" днем ранее на выезде встретится с "Флоридой".