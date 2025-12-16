"Рейнджерс" в 14-й раз проиграли дома в сезоне НХЛ, у Панарина - передача

Клуб из Нью-Йорка уступил "Анахайму"

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отметился результативной передачей в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Анахайма".

"Рейнджерс" уступили со счетом 1:4. В составе гостей шайбы забросили Джексон Лакомб (28-я минута), Каттер Готье (46, 60) и российский защитник Павел Минтюков. У проигравших отличился Мэттью Робертсон (37), ему ассистировал Панарин.

34-летний Панарин в текущем сезоне набрал 34 очка (11 шайб + 23 передачи) в 34 матчах. 22-летний Минтюков забросил третью шайбу, также в активе российского защитника 5 передач после 29 встреч. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 22 броска из 25.

"Рейнджерс" потерпели 14-е домашнее поражение в сезоне, клуб из Нью-Йорка располагается на предпоследней, седьмой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 36 очков в 34 матчах. "Анахайм" идет вторым в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе 41 очко после 33 встреч.

В следующем матче "Рейнджерс" в ночь на 17 декабря по московскому времени дома примут "Ванкувер", "Анахайм" в этот же день в гостях сыграет с "Коламбусом".