Вратарь "Флориды" Бобровский отразил 26 бросков в матче НХЛ с "Тампой"

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 26 бросков в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Тампой".

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Флориды". В составе гостей шайбы забросили Сэм Райнхарт (3-я и 39-я минуты), Антон Лунделл (4), Брэд Маршанд (32) и Картер Верхаге (47). У проигравших отличились Макс Крозье (40) и Янис Мозер (43).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром прошлого регулярного чемпионата, не смог отметиться результативными действиями.

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Флорида" занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 36 очков в 32 матчах. "Тампа" лидирует в Атлантическом дивизионе, имея в активе 39 очков после 33 встреч. В следующем матче "Флорида" в ночь на 18 декабря дома примет "Лос-Анджелес", "Тампа" днем позднее на своем льду также встретится с "Лос-Анджелесом".

В другом матче игрового дня российский форвард "Сент-Луиса" Павел Бучневич отметился передачей, но его команда дома уступила "Нэшвиллу" (2:5).