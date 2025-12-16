В "Нью-Джерси" рассказали о самочувствии российского хоккеиста Грицюка

Форвард пропустил последние два матча команды

Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк © AP Photo/ Adam Hunger

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Травмированный нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Арсений Грицюк чувствует себя лучше. Об этом ТАСС рассказал тренер "Нью-Джерси" Сергей Брылин.

24-летний нападающий из-за травмы пропустил последние два матча команды.

"Грицюк говорит, что чувствует себя лучше. Я надеюсь, что в ближайших играх он сможет выйти на лед, - сказал Брылин. - У нас пошла эпидемия травм, и его отсутствие сказывается. Мы надеемся, что он залечит травмы, отдохнет и будет играть в полную силу".

Грицюк был выбран "Нью-Джерси" под 129-м номером на драфте 2019 года. 24-летний нападающий проводит в НХЛ первый сезон. В текущем чемпионате россиянин забросил 7 шайб и сделал 9 голевых передач в 31 матче.

11 декабря было объявлено, что клуб внес в список травмированных другого российского нападающего - Евгения Дадонова. "Он уже катается. Я надеюсь, он скоро выйдет", - прояснил ситуацию Брылин.