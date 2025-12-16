Финалиссима между сборными Испании и Аргентины пройдет в марте 2026 года

В матче играют победители Кубка Америки и чемпионата Европы

Редакция сайта ТАСС

© AP photo/ Frank Augstein

МАДРИД, 16 декабря. /ТАСС/. Сборные Испании и Аргентины по футболу могут сыграть Финалиссиму в марте 2026 года. Об этом сообщил глава Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лузан, комментарий которого приводит Depor TV.

"Это будет воплощено в марте, - сказал Лузан. - Мы ожидаем согласования от Союза европейских футбольных ассоциаций и официального подтверждения".

Ранее сообщалось, что матч между командами Испании и Аргентины может состояться в Катаре.

Финалиссима состоит из одного матча, в котором встречаются победители чемпионата Европы и Кубка Америки. Сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки в 2024 году, обыграв в финале команду Колумбии (1:0), испанцы в 2024 году стали чемпионами Европы, победив в финале англичан (2:1).