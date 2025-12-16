Бондарь: отсутствие мировых стартов не вызвало у россиян волнения на ЧМ

На мировом первенстве по водным видам спорта российские спортсмены заняли четвертое место в медальном зачете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Отстранение российских спортсменов от мировых соревнований не снизило уровень их выступлений и не вызвало волнения на прошедшем чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер турнира в прыжках с 10-метровой вышки в паре с Анной Конаныхиной Александр Бондарь.

"Не могу сказать, что наш уровень [за время отсутствия] просел, много обновлений произошло в разных командах, много пришло молодых и перспективных спортсменов, которые показывают хорошие, высокие результаты, - сказал он. - Эмоции [от выступлений] были очень приятные, в начале думал, что будет очень волнительно в том плане, что очень долгое время не выступали на международных соревнованиях, но в принципе такого не было. С ребятами из других стран было приятное, хорошее общение, все были рады нашему возвращению".

ЧМ по водным видам спорта проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа, российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, заняли четвертое место в медальном зачете, завоевав шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды. Для россиян этот ЧМ стал первым с 2019 года, тогда они стали третьими в медальном зачете, завоевав 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Бондарю 32 года, помимо бронзы на ЧМ-2025, он завоевывал бронзовую награду Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. На его счету две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира по водным видам спорта. На чемпионатах Европы по водным видам спорта Бондарь завоевал три золотые, два серебряные и одну бронзовую медаль. До 2015 года на международных соревнованиях спортсмен представлял Украину.