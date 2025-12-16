Голкипер "Рейнджерс" Шестеркин сломал клюшку после поражения в матче НХЛ

Клуб из Нью-Йорка проиграл дома "Анахайму" со счетом 1:4

Игорь Шестеркин © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин сломал клюшку после поражения в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Анахайма" (1:4).

Шестеркин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам и стал третьей звездой матча. После финальной сирены голкипер отправился в подтрибунное помещение, где сломал клюшку о стену.

"Рейнджерс" потерпели 12-е домашнее поражение в сезоне. Клуб из Нью-Йорка располагается на предпоследней, седьмой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 36 очков в 34 матчах.