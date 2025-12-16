Рожков: Кубок континента покажет форму следж-хоккеистов после отстранения

Турнир с участием команд России (основной и резервный составы), Китая и Казахстана проходит в Ханты-Мансийске и завершится 20 декабря

Редакция сайта ТАСС

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Международный турнир по следж-хоккею "Кубок континента 2025" покажет, смогли ли российские спортсмены сохранить форму за период отстранения от участия в международных стартах. Об этом ТАСС рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Турнир проходит в Ханты-Мансийске с 14 по 20 декабря. Соревнования организованы Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Континентальной хоккейной лигой при поддержке Министерства спорта РФ, ПКР и правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Кубок Континента по следж-хоккею - первый международный турнир по паралимпийским дисциплинам, проводимый в Российской Федерации после решения генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета о восстановлении членства ПКР в МПК. Сборная России по следж-хоккею долгое время была изолирована от международного движения и не принимала участия в соревнованиях. Кубок континента покажет, на каком уровне находятся наши команды, и смогли ли мы сохранить те позиции, которые были до отстранения", - отметил Рожков.

В соревнованиях принимают участие серебряные призеры XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи, 3-х кратные бронзовые призеры чемпионата мира, действующие чемпионы Европы - сборная команда Российской Федерации (основной и резервный составы), бронзовые призеры XIII Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине - сборная команда Китайской Народной Республики, серебряные призеры чемпионата мира в группе С - сборная команда Республики Казахстан.