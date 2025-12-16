Флэгг стал первым 18-летним игроком, набравшим более 40 очков в матче НБА
Редакция сайта ТАСС
05:52
ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Американский форвард "Далласа" Купер Флэгг набрал 42 очка в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Ютой". Он стал первым 18-летним игроком, набравшим более 40 очков в одном матче НБА.
Матч завершился победой "Юты" в овертайме со счетом 140:133. На счету Флэгга также 7 подборов и 6 передач, он стал самым результативным игроком встречи.
Флэгг является первым номером прошедшего драфта, в текущем сезоне форвард в среднем за игру набирает 18,4 очка, делает 6,3 подбора и 3,5 передачи. В составе сборной США игрок становился победителем юношеского чемпионата мира 2022 года.