Федор Емельяненко сообщил об организации боя Немков - Нганну

Россиянин в минувшие выходные победил бразильца Ренана Феррейру, после чего вызвал на бой француза

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Лига Professional Fighters League (PFL) работает над организацией боя между россиянином Вадимом Немковым и французом Фрэнсисом Нганну. Об этом журналистам сообщил секундант Немкова Федор Емельяненко.

Немков в минувшие выходные досрочно победил бразильца Ренана Феррейру, после чего вызвал на бой Нганну. Россиянин благодаря победе завоевал титул чемпиона PFL в тяжелом весе.

"Дай Бог. У Вадима есть желание побиться с ним. Поэтому будем готовиться. Как драться с Нганну, чтобы победить? Руками и ногами. Но приезжайте на сборы, посмотрите. Они хотят организовать этот бой, разговор об этом зашел".

На счету 33-летнего Немкова в ММА 19 побед и 2 поражения, еще 1 бой с его участием был признан несостоявшимся.

Нганну 39 лет, он является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. На его счету 18 побед и три поражения в ММА.