Емельяненко рассказал, как зрители во Франции болели за россиянина Немкова

Боец ММА в Лионе победил бразильца Реннана Феррейру

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Лазорин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Французские зрители болели за российского бойца смешанного стиля (ММА) Вадима Немкова во время турнира организации Professional Fighters League (PFL) в Лионе. Об этом журналистам рассказал секундант Немкова Федор Емельяненко.

Немков в минувшие выходные досрочно победил бразильца Ренана Феррейру и стал чемпионом PFL в тяжелом весе.

"Было здорово, - сказал Емельяненко. - Ни в одной стране мира так не реагировали. Может быть, в Японии, когда уже Pride было 5-7 лет. Такое было ощущение, что футбольные фанаты пришли на стадион поболеть. Они очень болели за Вадима, больше, чем за Феррейру".

На счету 33-летнего Немкова в ММА 19 побед и 2 поражения, еще 1 бой с его участием был признан несостоявшимся.