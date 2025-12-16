Федор Емельяненко назвал проблемами UFC отказ от контракта с Немковым

Ранее боец рассказал, что в UFC отказались вести переговоры напрямую с командой Федора Емельяненко

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Отказ подписать контракт с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Вадимом Немковым является проблемой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом журналистам рассказал секундант бойца Федор Емельяненко.

Ранее Немков рассказал ТАСС, что в UFC отказались вести переговоры напрямую с командой Федора Емельяненко.

"То, что Вадима нет в UFC, - это проблема UFC. А чего нам жалеть? Получить славу? Все, что от нас зависит, мы сделали. Это уже не наша проблема", - сказал Емельяненко.

На счету 33-летнего Немкова в ММА 19 побед и 2 поражения, еще 1 бой с его участием был признан несостоявшимся.