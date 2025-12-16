Карпов: шахматиста Федосеева заслуженно лишили звания мастера спорта России

С 2023 года спортсмен представляет Словению

Редакция сайта ТАСС

Анатолий Карпов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Представляющий с 2023 года Словению шахматист Владимир Федосеев заслужил лишения спортивных званий в РФ. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Ранее Министерство спорта РФ лишило Федосеева званий мастера спорта и гроссмейстера страны. После начала специальной военной операции он заявлял, что больше никогда не будет выступать за сборную России.

"Он это заслужил", - сказал Карпов.