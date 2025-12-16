Тренера "Зенита" Семака задержали в аэропорту Мюнхена

Ему и его супруге выписали штраф за нарушения правил вывоза предметов из стран Европы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак © Егор Алеев/ ТАСС

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак был задержан в аэропорту Мюнхена, ему назначили штраф за нарушения правил вывоза предметов из стран Европы. Об этом в своем Telegram-канале написала жена тренера Анна Семак.

По словам супруги тренера, они прилетели в Мюнхен по медицинским вопросам. На обратном пути уже в аэропорту они направились оформить tax free.

"Приняли нас радостно, улыбались, понимающе кивали, разворачивая конверты, - написала Анна Семак. - Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом "маленькой проблемы", уверяя, что мы успеем на рейс, нас непременно подождут, все сотрудники предупреждены. Дальше как в тумане. Полиция, допрос, слово "crime", подписи на бумагах в графе "обвиняемый" и ощущение полной беспомощности".

Как утверждает Анна Семак, их заставили заплатить внушительный штраф за купленные вещи, которые также конфисковали. При этом супруги потеряли билеты. "По новым законам, граждане РФ не имеют право вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму €300 за товарную единицу", - отметила жена тренера "Зенита".