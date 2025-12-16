Семин рассказал, каким был Симонян в качестве тренера

По словам бывшего футболиста "Спартака", Никита Симонян уважал игроков и никогда не срывался на них

ТАСС, 16 декабря. Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что Никита Симонян никогда не повышал голос на игроков и всегда соблюдал кодекс тренерской чести. Комментарий специалиста приводит "Спорт-Экспресс".

В 1965 году Семин перешел в московский "Спартак" по приглашению Симоняна и выступал за клуб несколько лет.

"Если футболисты говорят о тренере, что им за него хочется биться, то выше оценки быть не может. Так вот, с какой бы командой Никита Павлович ни работал, о нем говорили только так. И прежде всего потому, что он уважал своих игроков, жил их проблемами, возникавшими не только на поле, но и в жизни. Он никогда не повышал голос, не срывался, а всегда говорил ясно и понятно, донося до нас свои требования. А еще никогда не слышал от него критики в адрес тренера соперников. Никогда! Соблюдал кодекс тренерской чести на высочайшем уровне", - сказал Семин.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. Он был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973).