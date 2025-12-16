Свищев видит только плюсы в приходе Дерипаски на пост главы ФХМР

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту отметил, что предприниматель сможет выстроить систему и будет популяризировать хоккей с мячом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. В приходе предпринимателя и мецената Олега Дерипаски на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) есть только плюсы. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил ТАСС, что ряд российских региональных федераций хоккея с мячом выдвинули на пост главы федерации кандидатуру Дерипаски.

"Человек любит спорт, разбирается в спорте. Его опыт как большого руководителя в положительную сторону скажется на федерации и виде спорта. Он сможет выстроить систему, будет популяризировать хоккей с мячом. Не сомневаюсь, что будут работать и его международные связи. Ну и финансовые возможности. В этом решении вижу только плюсы", - сказал Свищев.

Внеочередная конференция ФХМР, на которой пройдут выборы президента федерации, состоится 26 декабря.