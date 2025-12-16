ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
Теракт в Сиднее
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние олимпийские виды спорта

World Gymnastics присвоила нейтральный статус семи российским гимнастам

Нейтральный статус получили шесть представителей художественной гимнастики и один - спортивной гимнастики
Редакция сайта ТАСС
10:20

Илья Мусин

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) присвоила нейтральный статус семи российским спортсменам. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

Нейтральный статус получили Алена Селиверстова, Арина Лавренова, Дарья Кудрявцева, Екатерина Тимошенко, Софья Лобова, Нонна Нянина (художественная гимнастка), а также Илья Мусин (спортивная гимнастика). Кроме того, нейтральный статус присвоен тренеру по художественной гимнастике Ольге Абрамовой, а также Игорю Манько и Николаю Куксенкову (спортивная гимнастика).

Всего по состоянию на 16 декабря Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 268 россиянам. По решению World Gymnastics российские и белорусские спортсмены на турнирах под эгидой организации могут выступать только в нейтральном статусе. 

Летние олимпийские виды спорта