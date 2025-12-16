Тарасова рассказала, что не собирается ехать на Олимпиаду в Италию

По словам заслуженного тренера СССР, она не хочет ехать на Игры в качестве статиста

Редакция сайта ТАСС

Татьяна Тарасова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет болеть за российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде из Москвы. Об этом она заявила ТАСС.

Приглашение к участию в Олимпийских играх в Италии получили лишь два российских фигуриста - Петросян и Гуменник. Пары и танцевальные дуэты к Играм допущены не были без объяснения причин.

"Я на Олимпиады езжу работать, а в качестве просто смотрящего, статиста, мне ехать ни к чему. Я на Олимпийские игры ездила начиная с Инсбрука и до конца. И всегда, когда выступали мои спортсмены, была с медалями, и с золотыми. В Милане от России будут выступать два фигуриста - Петросян и Гуменник, и мы будем болеть за них всей страной. Я за них буду болеть в Москве", - заявила Тарасова.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.