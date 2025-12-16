Карпов высказался по поводу решений FIDE по россиянам

Международная федерация сперва проголосовала за полное снятие санкций с российских шахматистов, а затем - за их выступление под нейтральным флагом

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Все нормальные люди ожидали от Международной шахматной федерации (FIDE) именно возвращения россиян на соревнования организации род флагом и с гимном. Такое мнение ТАСС высказал 10-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Заседание генассамблеи FIDE состоялось в воскресенье в видеоформате. За отмену всех санкций к российским шахматистам проголосовал 61 делегат, против - 51. После этого большинство опрошенных проголосовали за допуск россиян до всех соревнований под нейтральным флагом. Президент FIDE Аркадий Дворкович заявил, что оба результата легальны и действительны, но организация будет консультироваться с Международным олимпийским комитетом.

"Это положительное решение. Все правильно. Нормальные люди этого от FIDE ждали давно", - сказал Карпов.