Свищев назвал логичным лишение званий шахматиста Федосеева

С 2023 года спортсмен представляет Словению
10:37

Владимир Федосеев

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Лишения звания мастера спорта РФ шахматиста Владимира Федосеева посла перехода в другую страну является логичным. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Федосеев, сменивший в 2023 году спортивное гражданство с российского на словенское, был лишен звания мастера спорта России. После начала специальной военной операции он заявлял, что больше никогда не будет выступать за сборную России.

"Это логично, человек ушел и так высказывался, - сказал Свищев. - Значит ему уже не нужно было оставлять связи с Россией, он так решил. Да и примером для других спортсменов такой человек просто не может быть". 

