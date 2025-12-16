Евгений Корешков возглавил клуб КХЛ "Трактор"

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Трактора" Евгений Корешков © Михаил Терещенко/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Челябинский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" объявил о назначении Евгения Корешкова на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2025/26.

"Этот наставник почти месяц работает с основным составом, хорошо знает имеющихся в распоряжении хоккеистов и готов в ближайшее время наладить игру и, соответственно, результаты. Амбициозность Евгения Геннадьевича подкрепляется опытом, поэтому выбор пал именно на его кандидатуру", - сказал генменеджер клуба Алексей Волков.

Корешкову 55 лет, он вошел в тренерский штаб "Трактора" в ноябре 2025 года. В разные годы специалист работал в системах магнитогорского "Металлурга", московского ЦСКА и петербургского СКА. С 2015 по 2017 год возглавлял казахстанский "Барыс".

В качестве игрока Корешков трижды признавался лучшим хоккеистом Казахстана, дважды становился чемпионом России с "Металлургом", побеждал в Евролиге и Суперкубке Европы.

"Трактор" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 36 матчах. Первый матч под руководством нового тренера челябинский клуб проведет 19 декабря дома против "Металлурга".