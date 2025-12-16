Ломанов видит прогресс хоккея с мячом в России только с приходом Дерипаски

По мнению пятикратного чемпиона мира, в последние несколько лет этот вид спорта "теряли" в стране

Сергей Ломанов © Виталий Иванов/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Отечественный хоккей с мячом будет прогрессировать только с приходом предпринимателя и мецената Олега Дерипаски на пост главы Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Такое мнение ТАСС высказал пятикратный чемпион мира, 10-кратный чемпион СССР и победитель чемпионата мира в качестве главного тренера, спортивный директор красноярского "Енисея" Сергей Ломанов - старший.

Ранее министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил ТАСС, что ряд российских региональных федераций хоккея с мячом выдвинули на пост главы федерации кандидатуру Дерипаски. Внеочередная конференция, на которой пройдут выборы, состоится 26 декабря.

"Для меня это не первый разговор об этом, и я поддержал это решение еще раньше. Я вижу только в этом наш прогресс, потому что то, что у нас происходило последние несколько лет, говорило о том, что мы просто теряли этот вид спорта. Поэтому я только двумя руками за, и если бы от меня что-то зависело, то поддержал бы эту кандидатуру", - сказал Ломанов.

"Понятно, что важно присутствие человека, который бы непосредственно при новом руководстве управлял всем процессом. Знаю, что должен был быть наблюдательный совет. Президент назначает человека в лице директора, которому он доверяет. И если он это сделает, то мы должны его поддерживать", - добавил Ломанов.

Борис Скрынник умер 11 декабря на 78-м году жизни, он возглавлял ФХМР с 2009 года и четырежды переизбирался на этот срок.