Канадский хоккеист Лоуренс покинул "Ладу"

Форвард в 14 матчах набрал два очка

Редакция сайта ТАСС

© Артем Коротаев/ ТАСС

САМАРА, 16 декабря. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Лада" и канадский нападающий Джошуа Лоуренс расторгли контракт. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Мы благодарим Джошуа за игру и желаем успешного продолжения карьеры", - сказано в сообщении пресс-службы "Лады".

Лоуренсу 23 года, он перешел в "Ладу" в начале сезона-2025/26, подписав с клубом односторонний контракт на год. В текущем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий провел 14 игр, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. Ранее Лоуренс выступал за швейцарскую "Сьерру" и финляндский "Пеликанс".