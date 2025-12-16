Тарасова назвала оскорблением России исключение парного катания из ЮОИ

Ранее МОК сообщил, что в программе юношеских Олимпийских игр 2028 года не будет парного катания

Татьяна Тарасова © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Исключение Международным олимпийским комитетом (МОК) из программы юношеских Олимпийских игр парного катания является оскорблением России, ее тренеров и спортсменов. Об этом ТАСС заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Всего из программы убрали 15 дисциплин и добавили восемь новых. Соревнования спортивных пар заменит синхронное катание.

"На протяжении многих десятков лет российское и советское парное катание было одним из лучших в мире. Мы возглавляли, развивали и предлагали новые пути развития мирового парного катания, побеждали на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Не понимаю этих людей и организацию, которая отвечает за спорт и которая про это забыла, не включив русских спортсменов в Олимпийские игры, - заявила Тарасова. - Это оскорбление нашей страны, наших тренеров и наших детей. Они могут то же самое сделать и с любыми Олимпийскими играми. У них нет таких правил, по которым они могут это сделать, но правила они создают для себя сами. Я ненавижу непрофессиональный подход".

Юношеские Олимпийские игры 2028 года пройдут на севере Италии. Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном.