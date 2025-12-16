Мяус готов в случае победы Дерипаски работать в ФХМР под его руководством

Ранее ряд российских региональных федераций хоккея с мячом выдвинули на пост главы ФХМР кандидатуру Олега Дерипаски

Сергей Мяус © Данил Айкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Директор Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус в случае победы на выборах главы ФХМР предпринимателя и мецената Олега Дерипаски готов работать в его команде. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил ТАСС, что ряд российских региональных федераций хоккея с мячом выдвинули на пост главы ФХМР кандидатуру Дерипаски. Внеочередная конференция, где пройдут выборы, состоится 26 декабря.

"Я командный игрок. И готов войти в новую команду, если мой многолетний опыт работы и в хоккее с мячом, и в региональном подразделении министерства спорта будет необходим, - сказал Мяус. - В интервью ТАСС месяц назад я как раз говорил, что есть крупные структуры и их руководители, которые могут и хотят помочь русскому хоккею. И здорово, если ФХМР возглавит такой человек, который сможет вывести вид спорта на качественно новый уровень. Тем более у Олега Владимировича по России немало территорий, где представлен "Русал" (компания, которую основал Дерипаска - прим. ТАСС) и где развивается хоккей с мячом. Это Иркутск, Братск, Красноярск, Краснотурьинск и другие регионы".

"Отрадно, что и министерство спорта в лице Михаила Владимировича Дегтярева и Олег Владимирович нашли общий язык. Откровенно говоря, ожидание было тягостным, но сейчас для всех приятная неожиданность, что у хоккея с мячом может появиться такой руководитель, способный решать самые сложные задачи", - добавил он.